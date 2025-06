Vien musica dal Chiostro. La rassegna

Torna in città la rassegna Vien Musica dal Chiostro, che alla sua quarta edizione, prenderà il titolo “Under the skin/Sotto la pelle“, un chiaro riferimento al tema fondante e portante della rassegna: il corpo umano e le sue molteplici dimensioni. Promosso dalla Pro Loco di Lodi, l’evento si svilupperà in quattro incontri di fine settimana, al centro dei quali sarà posta un’indagine artistica e scientifica sui preparati anatomici dello scienziato lodigiano Paolo Gorini. Sarà infatti proprio il chiostro dell’Ospedale Vecchio, in via Agostino Bassi, ad ospitare gli spettacoli, i concerti, i laboratori e le occasioni di scoperta e incontro che verranno offerti dalla rassegna. "Siamo in presenza di un percorso culturale tra i più felici in città - spiega l’Assessore alla Cultura Francesco Milanesi – Stiamo dando nuova vita a questi spazi. Tra gli obiettivi ambiziosi di questa iniziativa rientra inoltre la volontà di avere per la Collezione del Gorini la qualifica di museo". Si terrà dal 13 al 15 giugno la prima occasione di incontro per la rassegna. Grazie a delle visite guidate sarà infatti possibile scoprire la Lodi delle origini e rivivere l’epoca della fondazione della città. Seguiranno sempre a giugno (dal 19 al 22) quattro appuntamenti, cui parteciperanno lo psichiatra Vittorio Lingiardi e la performer Anna Ajmone, per esplorare la fisicità senza separarla dalla dimensione poetica. La rassegna riprenderà a settembre, quando dal 5 al 7 e dal 12 al 14 si terrano numerosi incontri all’insegna di spettacoli teatrali, laboratori e mostre fotografiche per trattare le tematiche del rapporto tra donne e corpo "partoriente", e per approfondire le le ricerche e i lavori di Paolo Gorini.

Luca Raimondi Cominesi