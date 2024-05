Attraversa la via Emilia e viene investita da due auto: grave donna

Casalpusterlengo (Lodi), 27 maggio 2024 – Attraversa la via Emilia e viene investita da due auto, è grave. Traumi importanti per una donna rimasta coinvolta in un incidente stradale intorno alle 14 circa di oggi, lunedì 27 maggio 2024. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia locale, impegnata per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’interessata, di 55 anni, stesse attraversando a piedi via Garibaldi, vicino all’incrocio con via Matteotti, la strada che porta alla stazione ferroviaria.

Quindi è avvenuto l’investimento. In quei terribili istanti, la donna sarebbe stata colpita anche da una seconda auto di passaggio. Ora gli agenti cercheranno di chiarire i movimenti della malcapitata e dei conducenti, per stabilire le eventuali responsabilità. Il soccorso sanitario ha inviato sul posto, in codice rosso, l’automedica, un’ambulanza della Croce casalese e l’elisoccorso. La donna ha riportato un trauma al torace, all'addome e al bacino ed è stata accompagnata in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. E’ stato anche necessario bloccare momentaneamente il traffico, finito nel caos.