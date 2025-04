Via Cazzulani a senso unico: "La rendiamo più sicura"

Il Comune di Sant’Angelo Lodigiano ha deciso di istituire il senso unico di marcia in via Cazzulani. L’obiettivo è migliorare la vivibilità del territorio e aumentare la sicurezza stradale. La nuova ordinanza, in vigore dalle 7 del 7 aprile, vale dal civico due, in centro abitato, fino al termine della via, in direzione della provinciale 235, periferia della città.

La decisione ha un duplice scopo: il primo è impedire l’ingresso di auto che scaricano rifiuti dalla strada provinciale, dato che questo accade di frequente e spesso, ad agire, non sono residenti della città (l’amministrazione comunale farà installare anche una nuova telecamera all’ingresso della via); il secondo obiettivo è mettere in sicurezza una via troppo stretta.

Il Comune comunica anche che, in seguito ai lavori di E- distribuzione, via Cazzulani sarà asfaltata, come peraltro richiesto dai residenti. Intanto questa settimana sono iniziati i lavori di scavo in diverse vie per la posa della fibra ottica.

P.A.