Vetrina spaccata e via il fondo cassa

Sfondano con un tombino di ghisa una parte della vetrata del piccolo negozio etnico all’angolo tra via Fugazza e il tratto urbano della via Emilia a Casalpusterlengo e fuggono con il fondo cassa. Ilblitz nella tarda serata di giovedì, attorno alle 22, quando ignoti hanno preso di mira la rivendita di alimentari Punjab: dopo aver spaccato il vetro, i ladri si sono intrufolati all’interno del locale ed hanno raggiunto in tutta fretta il registratore di cassa dove hanno trafugato pochi spiccioli, alcune decine di euro lasciate il giorno prima dal titolare, e diverse bevande stoccate nel retrobottega. Il negozio ha un sistema d’allarme che è scattato riempiendo il locale di un fumo denso che serve da deterrente per i ladri che, però, nell’occasione sono riusciti lo stesso nel loro intento. I vigili del fuoco intervenuti per la segnalazione di un sospetto incendio hanno scoperto che si trattava di ben altro. M.B.