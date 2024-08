Piccoli vandali in azione nel parco a Codogno, il sindaco: “Multati i genitori, tolleranza zero”

Codogno (Lodi) – È anarchia all’interno del parco della centralissima piazza Cairoli con il “salotto” della città troppe volte utilizzato dai bambini, complice l’indifferenza dei genitori, come un semplice cortile dove scorrazzare in barba alle normali regole e codici di comportamento. Del resto, il polmone verde della città, che si estende al centro di una piazza di 10mila metri quadrati, non è un parco giochi. E invece schiamazzi, scorribande sui prati, cani lasciati liberi, sassi nella fontana rendono la situazione non più tollerabile. Nel pomeriggio del 14 agosto, però, alcuni bambini senza controllo hanno rotto rami degli alberi, calpestato le aiuole rovinando i fiori piantumati e, a furia di spintoni, hanno addirittura piegato la fontanella collocata sul lato est del parco.

In seguito ad alcune segnalazioni, il Comune è intervenuto e ha visionato gli occhi elettronici dell’area verde, immortalando le azioni dei piccoli di circa sette anni, ma soprattutto l’indifferenza dei genitori che, a quanto pare, hanno ripreso i figli solo a fatti avvenuti. Ora, la Polizia locale eleverà una sanzione pecuniaria ovviamente a carico dei genitori tenuto conto dell’età dei figli. “Vogliamo mandare un messaggio chiaro – spiega il sindaco Francesco Passerini – nessuna tolleranza per comportamenti che sfociano nel danneggiamento e nel vandalismo”.