Milano, vandali devastano la piscina Cardellino: cosa è successo

Milano – Sedie rovesciate e gettate in piscina, scritte vandaliche e altri segni di un raid notturno alla piscina Cardellino di via Cardellino. L’increscioso episodio è avvenuto nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto. A renderlo noto è Milanosport, la società che gestisce l’impianto.

L'azione vandalica nella notte (Foto Milanosport)

La piscina Cardellino è uno dei centri balneari aperti per l'estate, con la vasca da 50 metri. L'apertura di oggi è posticipata alle ore 11.

"Siamo molto dispiaciuti nel comunicarvi che questa mattina apriremo la piscina con un'ora di ritardo, alle ore 11 - si legge nel post di Milanosport -. Purtroppo, all'apertura, il nostro personale ha trovato il centro devastato da atti vandalici, che abbiamo deciso di mostrarvi in foto. Stiamo facendo il possibile per pulire, recuperare il materiale in vasca e riordinare il bordo vasca per garantire il servizio nel minor tempo possibile". r