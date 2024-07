Valigia sospetta vicino alla ferrovia: circolazione bloccata per un'ora

Lodi, 29 luglio 2024 – "Attenzione, c’è una valigia sospetta vicino alla ferrovia”, ma quando arrivano gli artificieri all’interno si scoprono solo indumenti.

Paura, nella mattinata del 29 luglio 2024, a Lodi. Un passante ha allertato il 112 dopo aver visto un trolley abbandonato. La valigia si trovava tra una cabina di decompressione del gas metano e i binari della linea Milano - Piacenza in via Piermarini a Lodi.

La linea ferroviaria è quindi stata bloccata e lo è rimasta per circa un’ora, finché le squadre di emergenza intervenute hanno verificato la totale assenza di pericoli. La sospensione della circolazione ferroviaria, dalle 10.30 circa alle 11.45, ha avuto ripercussioni sul traffico dei treni, con disagio per i pendolari. La procedura di precauzione ha richiesto anche la chiusura del sottopasso ciclopedonale di via Tiziano Zalli e sono state infine evacuate cinquanta famiglie residenti in una palazzina nei pressi della valigia. Sul posto sono arrivati i carabinieri del comando provinciale di Lodi, con i vigili del fuoco di Lodi, la guardia di finanza e la polizia locale. Tutto si è risolto quando gli artificieri hanno aperto la valigia scoprendoci vestiti e una confezione di rasoi da barba