Uno spazio gioco speciale nella scuola “Jasmin”

Un luogo di incontro pensato per bambini dai 3 ai 36 mesi e relativi adulti accompagnatori. È lo spazio gioco “Il Trenino“, con sede nei locali della scuola dell’infanzia Jasmin, in via Lago di Como, 1. Un servizio educativo che mira a fornire occasioni di incontro e di aggregazione per bambini e le loro famiglie, offrendo momenti di confronto e di verifica dei percorsi educativi. Ma anche attività ludico-educative in uno spazio appositamente strutturato con educatori esperti. Aperto fino a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30, lunedì, mercoledì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 18. Per iscriversi bisogna compilare il modulo nel sito sportellotelematico.comune.lodi.it, le iscrizioni sono sempre aperte, l’accesso avviene il mese seguente dall’iscrizione. La fruizione comporta il pagamento di una quota, da intendersi quale canone fisso a seconda della frequenza: monosettimanale 32 euro, bisettimanale 52, trisettimanale 62. Per i cittadini residenti in altri comuni le quote aumentano di 30 euro. La frequenza allo spazio gioco avviene in gruppi di massimo 9 bambini. Lu.Pa.