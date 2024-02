Una Ferrabini extra-large. Via libera della Giunta

Non cade nel dimenticatoio il piano di riqualificazione della piscina comunale Ferrabini, chiusa ormai dal 2016. È stato infatti approvato due giorni fa, in Giunta, il “Documento di fattibilità delle alternative progettuali“. Con il via libera si conferma il progetto che l’amministrazione aveva ideato, ovvero oltre al recupero del sito esistente, la creazione di un’area dedicata ad altre attività oltre alla piscina, che permetta l’utilizzo dell’impianto per un periodo maggiore dei mesi estivi. Unica modifica: si è pensato di togliere dal progetto il tratto di passerella ciclabile sopraelevata, che avrebbe dovuto sorgere a fianco dell’argine del fiume. I progettisti l’hanno giudicata poco sostenibile sia dal punto di vista tecnico ed economico. L’importo dei lavori sarà di 2 milioni e 879.741 euro. L’obiettivo è arrivare a garantire l’apertura della vasca per il 2025. Il maxiprogetto prevede un ampliamento del perimetro verso il fiume Adda, inglobando aree di proprietà comunale. L’obiettivo è creare un insieme di impianti sportivi e ricreativi, utilizzabili tutto l’anno e anche nelle ore serali. Campi da beach volley, da padel, tre aree relax, un nuovo bar, l’area nuova vicina al fiume diverrà un solarium, un castello per esercizi ginnici, un parco giochi per i piccoli e altre attività da esterno che si potranno fare. In totale l’area sarà di 12.750 metri quadrati, 6.550 quelli già esistenti a cui si aggiungono i 6.200 metri quadrati nuovi. Lu.Pa.