Partita di calcio benefica per l’hospice

Volontari e sanitari si sfideranno nella partita “Giochiamo per sognare”, organizzata dall’associazione Pallium odv, Asst Lodi col patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione Il Samaritano e fissata per il 17 maggio alle 17.30 nello stadio Cisco Friggè. Si tratta della terza edizione del match a favore dell’hospice e la squadra dell’azienda sanitaria scenderà in campo contro il team dell’associazione piacentina William Bottigelli, sorta nel 2002 per tenere viva la memoria del giovane scomparso a soli 25 anni mentre parteciperanno anche l’Us Casalpusterlengo ed alcuni giocatori del vecchio Piacenza. Il match sarà dedicato a Cristina Borella, giovane imprenditrice di Codogno, a ricordo di tutte le giovani donne scomparse. L’ingresso costerà dieci euro e servirà "per dare uno spazio ai pazienti ancora autosufficienti che, almeno una giornata a settimana, possono avere a disposizione tutti i servizi dell’hospice –, come ha sottolineato Benedetta Franchi, direttrice della struttura cure palliative domiciliari e dell’Hospice di Asst Lodi –. Poi vogliamo allestire un automezzo dei “desideri”, già donato da Pallium, per caricare le carrozzine dei pazienti, così da poter realizzare i loro sogni. Come poter vedere la partita di calcio del nipote, tornare a casa per una grigliata o fare un aperitivo sul fiume". La presentazione è avvenuta alla presenza anche del sindaco Elia Delmiglio, del direttore generale dell’Asst Guido Grignaffini e di Emiliano Faliva e Giuseppina Bassanini de “Il Samaritano”. La squadra di Asst avrà un portiere speciale: il giovane Riccardo Cattaneo, che è figlio di una infermiera e gioca con un braccio amputato. Dopo il match ci saranno musica con tributo agli 883, ginnastica e danza. Presenterà il comico lodigiano Paolino Boffi. P.A.