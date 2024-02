"Un altro sversamento con schiuma e miasmi. È liquame dai campi"

"Segnalo un altro sversamento di sostanze inquinanti in una roggia, con pericolo per la flora e la fauna sia di questo corso d’acqua sia del Serio, dove confluisce". La denuncia arriva ancora una volta dal presidente del Parco del Serio, Basilio Monaci (nella foto), chiamato a verificare l’ennesimo sfregio alle acque. "Lo sversamento è stato effettuato nella roggia Molinara, presumibilmente oltre il rondò di Pianengo – continua il presidente – e naturalmente poi il tutto arriva nel Serio, con danni che possiamo prima immaginare e poi purtroppo vedere". L’inquinamento è avvenuto martedì intorno alle 19 e il liquame ha continuato a scendere fino a mezzanotte.

Ad avvertire Monaci, alcuni passanti che hanno sentito il cattivo odore salire dal fosso e hanno poi notato la schiuma bianca che scendeva a valle. "Martedì si poteva distribuire il liquame sui campi – riprende Monaci – con botti attrezzate di interratore istantaneo per non rilasciare nell’aria CO2. Non capisco questo comportamento incivile, che danneggia il buon nome della maggioranza di allevatori e agricoltori". Dello sversamento è stata avvertita l’Arpa.

P.G.R.