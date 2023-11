Ubriaco, senza patente: multa da 5mila €

Ubriaco, senza patente, fugge all’alt dei carabinieri e centra un’auto. Preso, multato e denunciato. Una pattuglia ha visto l’auto ferma al semaforo con a bordo tre persone. Ha fatto manovra per andare a controllare gli occupanti, ma la macchina fugge. I militari la inseguono e la vedono entrare nel parcheggio dove centra un’auto in sosta, mandandola a sbattere contro la colonna di un caseggiato. Dalla macchina scendono i tre passeggeri, due riescono a dileguarsi ma il guidatore viene fermato. L’alcoltest risulta podue volte sopra il massimo consentito. In tasca una bustina di hashish e poi si scopre che il 21enne straniero con precedenti non ha mai conseguito la patente. Multa da 5mila euro e denuncia per guida in stato di ebbrezza.