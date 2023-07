Ubriachi nella Bassa Quattro ambulanze per altrettanti bevitori E un bebè cade a terra

Serata e notte movimentate tra Lodi e la Bassa con diversi interventi del 118 per disinnescare gli effetti del troppo alcol ingurgitato. Alle 21 di venerdì, in via Borgo Adda a Lodi, l’ambulanza della Croce Rossa ha dovuto assistere un 55enne in stato di alterazione etilica, successivamente trasferito al Maggiore. Poco più tardi invece, attorno alle 21,30 a Codogno, un 51enne in vicolo Piave è stato assistito da un mezzo della Croce Rossa locale e trasferito al Pronto soccorso del presidio di viale Marconi.

Un 24enne a sua volta alterato è stato invece soccorso in via San Colombano a Lodi attorno all’una e mezza; mentre alle 2.30 tra venerdì e sabato un altro ubriaco, 43enne, è stato preso in carico da un’ambulanza e condotto in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto è intervenuta anche una Volante della polizia di Stato per capire bene cosa fosse accaduto.

Tra un ubriaco e l’altro, anche una lite familiare vicino a piazza Repubblica, nel parco delle Molazze di Casalpusterlengo, attorno alle 22.30 di venerdì: 118 e carabinieri sono intervenuti per una baruffa scoppiata per futili motivi tra stranieri. Risultato: una 31enne e il suo bimbo di sette mesi sono finiti all’ospedale di Codogno per accertamenti: la donna infatti avrebbe preso uno schiaffo e il figlio le sarebbe scivolato dalle mani.

Mario Borra