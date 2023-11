Truffò un anziano. Denunciato 55enne

Con un complice, a Crema, aveva truffato un anziano a settembre. Aveva fatto credere alla vittima che avrebbe dovuto acquistare un apparecchio per la rilevazione del gas e che il costo, mille euro, gli sarebbe stato rimborsato dal Comune. L’anziano c’era cascato e si era accorto di essere stato gabbato andando in Comune per farsi rimborsare la spese. Presentata denuncia, gli agenti hanno avviato un’indagine partendo dal marchio dell’apparecchio venduto e scoprendo che si trattava di una ditta piemontese che però non aveva nulla a che fare con la truffa. Ma aveva scoperto che una società omonima era intestata a un pregiudicato mantovano di 55 anni per reati simili che era proprio uno dei due autori della truffa. Denunciato.