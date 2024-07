Allarme bomba a Lodi, valigia abbandonata vicino alla ferrovia: treni fermi e artificieri al lavoro

Lodi, 29 luglio 2024 – Circolazione interrotta e disagi per i pendolari del lunedì: nessun problema alle infrastrutture o bug informatici ma un trolley abbandonato è bastato a creare il caos lungo la linea Milano – Bologna. In via Piermarini a Lodi una valigia sospetta è stata trovata abbandonata per strada da un passante a ridosso della linea ferroviaria e di fianco a una cabina di decompressione del gas metano.

L'uomo, dopo aver visto il trolley abbandonato ha allertato immediatamente le forze dell'ordine e gli artificieri stanno arrivando sul posto. Per questo motivo, precauzionalmente è stata subito interrotta la circolazione dei treni lungo la linea Milano-Bologna da Lodi a Piacenza.

Già ieri i treni sulla linea Milano-Pavia hanno subito le cancellazioni a causa di una fuga di gas che per quasi gran parte della giornata ha interessato e condizionato la circolazione sulla tangenziale Ovest e quella, appunto, ferroviaria che precauzionalmente è stata bloccata fino alle 18.