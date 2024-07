Pavia, fuga di gas dalla conduttura: viale Repubblica chiuso al traffico

Pavia, 28 luglio 2024 – Viale Repubblica chiuso al transito per una fuga di gas. I tecnici di Asm e i vigili del fuoco sono al lavoro dalla mattinata di oggi per individuare la fuoriuscita, probabilmente dalle condutture sotterranee del metano. Il transito è bloccato, con la presenza sul posto di Volanti della polizia di Stato e di pattuglie della Locale, in entrambe le direzioni di marcia, sia da viale Brambilla, all'altezza del sottopasso ferroviario, all'uscita dello svincolo Gramegna dalla Tangenziale Ovest, sia lungo il viale alberato che costeggia il Naviglio, dall'altezza del ponte verso il parcheggio dello stadio Fortunati e dell'area per gli spettacoli itineranti. L'allarme è stato lanciato per il forte odore di gas avvertito all'aperto, non nei vicini palazzi, senza dunque che fosse ritenuta necessaria l'evacuazione di abitazioni ma solo il precauzionale blocco del transito veicolare, sia per motivi di sicurezza sia per consentire l'intervento dei tecnici per cercare il punto esatto della fuoriuscita di gas per poi poter intervenire con immediati lavori. Al momento l'emergenza è ancora in corso e si prevede che la chiusura di viale Repubblica possa protrarsi per l'intera giornata.