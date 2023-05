Trattori e musica: torna la fiera di San Bernardino

Torna il tradizionale appuntamento con la tre giorni della fiera di San Bernardino a Castiglione d’Adda all’interno della quale si innesta la 61esima festa del ringraziamento. Gli organizzatori, il gruppo “Quei de San Bernardin“, hanno stilato un ricco programma che prenderà il via, presso cascina San Bernardino, venerdì 19 maggio dalle 19 con l’apertura degli stand gastronomici e musica live. Sabato alle 17 si terrà il secondo memorial Flavio Ciozzani del campionato provinciale di corsa su strada, seguito da musica live alla sera alle 22.15 e dal “fluo party“. Domenica giornata clou: alle 9.30 tradizionale sfilata dei trattori e mezzi agricoli per le vie del paese con la filarmonica Castiglionese, mentre nel pomeriggio alle 15 gara d’aratura e spazio per giochi tradizionali, tiro con l’arco, gara a cavallo e pista per mini trattori. Alle 18 happy hour e dj set mentre alle 21.30 spettacolo pirotecnico e gran finale con musica live. M.B.