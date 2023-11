Traffico in tilt per la scuola: è polemica

Caos, lunghe colonne di auto e scuolabus bloccato. È lo scenario che ogni mattina si ripresenta nel tratto di via Vittorio Emanuele a Codogno, all’altezza dell’uscita secondaria del plesso scolastico elementare Anna Vertua Gentile e dell’entrata della materna Rapelli. "Come ogni mattina la solita confusione e l’enorme quantità di auto lasciate là dove non devono stare – attacca il consigliere comunale di opposizione Giovanni Barbaglio (Pd) –. E la solita macchina in divieto che blocca il pullman e crea una coda lungo tutto il centro. Ho perso il conto delle volte che abbiamo invitato l’amministrazione a trovare una soluzione per la confusione che regna in via Vittorio Emanuele all’inizio e alla fine delle lezioni. Questa confusione genera sia pericolo per gli studenti sia difficoltà al traffico cittadino in un momento di grandi spostamenti. Le ipotesi sono due: o questa amministrazione non lo ritiene un problema o non è in grado di risolverlo".