"Tour fra vino, birre e cultura: 29 eventi in Oltrepo Pavese"

Primo weekend di “Tour“ in attesa della Fiera. Ventinove gli eventi fino al 15 ottobre in 12 aziende del territorio per la parte itinerante dell’edizione numero 69 di Autunno Pavese, che approderà poi a Palazzo Esposizioni da venerdì 29 settembre a lunedì 2 ottobre con l’evento fieristico. Ieri domenica all’insegna dei vini dell’Oltrepo con quattro eventi: “Degustando in collina“ all’azienda agricola Faravelli di Montecalvo Versiggia, “Vendemmia, pigiatura dell’uva con i piedi e PicNic in vigna“ all’azienda agricola Piaggi di Borgo Priolo, “Viva la vendemmia“ all’azienda agricola Gravanago di Fortunago; unico appuntamento non vitivinicolo, “Terra d’oro: dal campo alla tavola“ all’azienda agricola Cascina Nuova di Cozzo. Sabato invece la prima tappa del “Tour“ è stata al birrificio Doppiobaffo di Chignolo Po, dedicata alla birra artigianale che avrà poi un’attenzione particolare anche nella Fiera, con un’area organizzata in collaborazione con l’Associazione Pavese Amici della Birra, dedicata proprio ai birrifici artigianali pavesi, con masterclass e dimostrazioni.

"Anche quest’anno Autunno Pavese – commenta Giovanni Merlino, commissario straordinario della Camera di commercio, ente che con l’Azienda Speciale Paviasviluppo organizza l’iniziativa – presenta al pubblico gourmet e agli operatori del settore un territorio dal gusto ricco da abbinare a una innata attrattività di sapere, saper fare, cultura, arte, storia e innovazione".

S.Z.