Torna il Festival dei diritti: "Il cambiamento è possibile"

“Si può fare!“ è il titolo dell’edizione 2023 del Festival dei Diritti, manifestazione promossa dal Csv Lombardia Sud Ets (centro di servizio per il volontariato) con 208 realtà no profit che organizzano 60 eventi in tutto il sud Lombardia, 9 di questi nella provincia di Lodi. Il festival si svolgerà dal 9 al 19 novembre, nel Lodigiano si inizia sabato 11. Sono 21 le associazioni del territorio che hanno aderito. Gli eventi si caratterizzano in performance, tavole rotonde, incontri per sensibilizzare su tematiche come la salute, l’inclusione e il volontariato, il programma è disponibile sul sito www.festivaldeidiritti.org. "Il titolo “Si può fare“ – commenta la presidente di Csv Lombardia Sud Maria Luisa Lunghi – sembra rimandare a qualcosa di utopico, invece ricorda come il cambiamento è qualcosa di possibile e doveroso, altrimenti non avrebbe senso il lavoro instancabile delle organizzazioni di volontariato". "Supportiamo con convinzione la manifestazione – aggiunge Ezio Rana, segretario della Fondazione Banca popolare di Lodi che patrocina il festival –. Raccoglie temi significativi e un crescendo di enti partecipanti". Lu.Pa.