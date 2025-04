Terzo Senso, arriva il ristorante didattico

Oltre 200mila euro stanziati per due progetti la crescita della comunità locale. La Fondazione Cariplo e la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi hanno destinato 219,5 mila euro a due “emblematici“. Il primo ente beneficiario sarà la Fondazione Maria Cosway: 125mila euro destinati al progetto Terzo Senso, un programma di riqualificazione degli spazi, strutturato in collaborazione con Fondazione Luigi Clerici e Fondazione Danelli, affinché possano essere trasformati in un ristorante didattico. Sarà inoltre realizzato un laboratorio di panificazione. L’iniziativa favorirà l’inserimento lavorativo di giovani con neurodiversità, anche attraverso i corsi offerti dal Centro di formazione professionale Clerici.

Otterrà un contributo di oltre 90mila euro il progetto M’imPorta - Antenne di comunità promosso dall’associazione Il Gabbiano di Pieve Fissiraga, in partnership con l’azienda consortile Acsi e con il Movimento per la lotta contro la fame nel mondo. L’iniziativa si pone l’obiettivo di potenziare la risposta ai bisogni delle persone a rischio di marginalità sociale, per mezzo di azioni di cittadinanza attiva, percorsi di inclusione e la creazione di nuovi Enti del Terzo Settore di supporto alle persone fragili.

Due progetti che rafforzano l’impegno delle Fondazioni, come sottolinea il presidente della Comunitaria, Alfio Quarteroni (nella foto), "motore fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e per il miglioramento della qualità della vita della comunità e dei suoi cittadini"

Luca Raimondi Cominesi