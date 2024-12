Terzo incendio auto in pochi giorni nel Lodigiano: stavolta rogo a Lodi Vecchio

Lodi Vecchio (Lodi), 30 dicembre 2024 – Rogo notturno per strada, a fuoco l'ennesima autovettura durante le feste.

Paura alle 4.30 del 30 dicembre 2024 a Lodi Vecchio. Alcuni residenti hanno segnalato l'incendio di un'auto, regolarmente parcheggiata negli stalli pubblici di via Cazzulani e si sono attivati i soccorsi. Si sono precipitati in posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, con una autopompa e il rogo è stato quindi estinto, utilizzando schiuma, senza il coinvolgimento di terzi o ulteriori veicoli presenti nel parcheggio. Le cause della combustione sono in fase di accertamento. Pompieri e forze dell'ordine cercheranno infatti di stabilire se si è trattato di autocombustione o potrebbe esserci l'ombra del dolo. Restano i danni importanti al mezzo, poi rimosso dal carroattrezzi. Il fumo sprigionato dall'incendio è stato avvertito nei palazzi della zona. Al momento però, per fortuna, non risultano intossicati. Questo è stato il terzo incendio di vetture, parcheggiate sulla pubblica via, in pochi giorni. E anche sui due precedenti casi, restano aperti gli accertamenti e tutte le piste del caso. L'ultimo è avvenuto a Sant'Angelo Lodigiano il 27 dicembre 2024. La sera di Santo Stefano 2024, alle 23.10, l'allarme è scattato perché una automobile, parcheggiata per strada, in via Primo maggio, ha preso fuoco. La lingua rossa l'ha presto interamente lambita e i vigili del fuoco, arrivati sul posto, con una autopompa serbatoio, dal distaccamento volontario di Sant'Angelo Lodigiano, hanno dovuto lavorare sodo per spegnere le fiamme e raffreddare il mezzo. Vettura che era alimentata a benzina e Gpl.

Spento il fuoco i pompieri hanno messo in sicurezza l'area. In attesa del carroattrezzi. Era presente anche il proprietario del veicolo e una persona residente nelle case vicine ha inalato fumo ed è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Un primo simile incendio era invece avvenuto a Lodi, la notte di Natale. Un'altra auto parcheggiata ha preso fuoco ed è finita carbonizzata, con accertamenti in corso per arrivare all'origine del rogo. Il misterioso incendio è stato segnalato alle 21.55, in via Po a Lodi. Alcuni passanti hanno dato l'allarme perché una autovettura Fiat 500 ha preso fuoco, parcheggiata negli stalli pubblici della città ed è presto diventata una pericolosa nuvola di fiamme incandescenti. La vettura era alimentata a gasolio. Invece a Boffalora d'Adda alle 21.10 del 29 dicembre 2024, i soliti ignoti hanno posizionato un grosso petardo vicino ad una vettura parcheggiata in strada. Il manufatto pirotecnico, esplodendo, ha provocato danni ai fari del veicolo. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi, intervenuti con una auto pompa. I pompieri hanno effettuato un controllo per essere certi che l'auto fosse in sicurezza. Poi l'allarme è rientrato. Ora alle forze dell'ordine spetta risalire all'autore del vandalismo, per metterlo di fronte alle proprie responsabilità.