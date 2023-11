Tentata rapina a un diciottenne. Rissa tra stranieri

Avvicinato e minacciato con un piccolo coltello per farsi consegnare i soldi. Attimi di terrore per un 18enne che mercoledì, poco prima delle 22, si trovava vicino alla centralissima piazza della Vittoria a Zorlesco, frazione di Casalpusterlengo. I contorni della vicenda non sono stati chiariti con esattezza dalle forze dell’ordine ma sembra che davanti al volto del giovanissimo sia stata spianata l’arma bianca con la quale il 18enne avrebbe dovuto convincersi a tirare fuori il denaro. Pare che la vittima abbia reagito e la rapina non sia stata portata a termine. L’aggressore è fuggito e il ragazzo, ferito ad un mano, è stato soccorso: sul posto è sopraggiunta, pochi minuti dopo, un’ambulanza della Croce Casalese che ha medicato sul posto il ferito il quale non ha fortunatamente avuto bisogno di ulteriori cure in ospedale. Sul luogo è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri di Codogno per cercare di definire i contorni della grave vicenda, ascoltare il 18enne e cercare di risalire al colpevole. Non è escluso che si possano anche visionare le immagini delle telecamere della zona per avere elementi in più anche se, ipotesi al vaglio degli inquirenti, occorre capire se vittima e aggressore si conoscessero già. Alle 21.30 a Lodi, invece, c’è stata una rissa in via della Maddalena, tra alcuni extracomunitari per motivi sconosciuti. Sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce rossa poi rientrata, in codice verde, al Pronto soccorso di Lodi. Sono stati visitati due extracomunitari, un ragazzo di 25 anni di Lodi, portato al Maggiore perché era policontuso, con dolori al collo, abrasione al braccio e al ginocchio, contusioni varie e un 24enne di Casalbuttano che però ha rifiutato il trasporto, anche se aveva un’abrasione alle dita e una ferita al volto. M.B. e P.A.