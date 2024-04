Tenta il furto di alcolici e spintona la guardia

Un giovane marocchino, a Crema senza fissa dimora, spesso ospitato e aiutato dalla Caritas, l’altro pomeriggio è entrato in un supermercato e ha occultato sotto il giaccone alcune bottiglie di alcolici. Alle casse è suonato l’allarme e una guardia ha contrastato il passo al ladro, che però non aveva alcuna intenzione di fermarsi e ha spintonato il vigilante, cercando di andarsene. Tentativo fallito perché il ladruncolo è stato fermato e consegnato a una pattuglia di agenti della polizia di Stato che l’hanno arrestato per rapina impropria. Ieri mattina, dopo una notte in guardina, il giovane è stato portato a Cremona davanti al giudice per il processo per direttissima. Il magistrato ha convalidato l’arresto e ha concesso i termini a difesa, rinviando il procedimento al 14 giugno e rimettendo in libertà il ladro con il solo obbligo di firma, nonostante il pubblico ministero avesse chiesto di tenerlo in carcere. L’imputato non ha precedenti penali ma è noto alle forze dell’ordine.

P.G.R.