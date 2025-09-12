Tennis Faustina: "Noi entusiasti di iniziare"

Tutto è pronto per la nuova gestione del Centro Tennis Faustina. Dopo essersi aggiudicata il bando promosso dal Comune, la società Calciolandia, guidata dal presidente Andrea Ciceri (ex calciatore ora allenatore e da giugno tecnico del Varese in serie D), annuncia l’apertura definitiva prevista per il 21 settembre. Sin dai primi giorni del mese, infatti, Ciceri e i suoi collaboratori sono impegnati per dare un nuovo volto alla struttura. Prossima tappa, imminente, l’apertura di tutte le utenze. "La volontà è quella di rinnovare questo luogo, mantenendo la sua storicità - spiega Alessandro Scapini, direttore generale del centro –. Da più di 50 anni è infatti parte integrante del territorio. Non vediamo l’ora di partire per riassegnare questo storico luogo ai lodigiani". Il centro, sotto la gestione di Calciolandia, prenderà il nome di “Faustina Sport Arena”. Il 19 e 20 settembre ci saranno due open day, mentre da lunedì 22 si potrà tornare a giocare sui campi, prenotabili anche tramite un’app sul cellulare. "Questo luogo ha storia e fascino. La Faustina è il cuore sportivo di questa città – sottolinea Ciceri –. Necessita dunque di alcune opere di sistemazione che stiamo apportando come normale che sia. Mentre il Comune, come aveva già garantito, si occuperà della copertura del campo 6, che sarà disponibile sia per il tennis che per il calcio a cinque. Un completamento dell’offerta". L’impianto conta ben sei campi da tennis. "Tutto si è sbloccato. Siamo carichissimi e pronti a partire. E aspettiamo tutti i lodigiani alla nuova Faustina Sport Arena", ha concluso Scapini. Già operativi, per i contatti, la mail segreteria@faustinasportarena.it e il numero 3520957513.

Luca Raimondi Cominesi