Tempi di attesa violati: "I nostri ricorsi bloccati con ostacoli burocratici"

Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute incalza l’Asst Melegnano Martesana: "Non accettano i nostri ricorsi, che chiedono di rispettare i tempi di attesa prescritti per le visite, e ci spiegano che l’interessato deve invece seguire una farraginosa procedura che, per anziani e malati, è impossibile". Lo spiegano Andrea Viani e Enrico Bosani del Coordinamento, riferendosi a 4 casi simili seguiti dal loro sportello di Casalmaiocco che da dicembre cerca di aiutare i pazienti che vogliono andare all’ospedale Predabissi di Melegnano: "In Asst utilizzano una procedura illegittima per bloccare i nostri ricorsi: una persona di 88 anni allettata dovrebbe, ad esempio, richiedere una visita in intramoenia aprendo un link, gestire una serie di passaggi previsti dalla procedura o andare al Cup, come se il sistema di prenotazione telefonico regionale non andasse bene. Solo in questo caso la richiesta sarebbe accettabile. Ma la legge precisa che il ricorso consiste in un’istanza diretta dal soggetto a una pubblica amministrazione. Noi chiediamo di adeguare la prestazione al tempo massimo di attesa. Ma Asst inventa ostacoli burocratici: pensiamo a un ricorso collettivo, altrimenti agiremo in via giurisdizionale". Paola Arensi