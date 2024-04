Tempi di attesa per le visite: "Il direttore dell’Asst agisca"

Il Coordinamento lodigiano per il diritto alla salute, sostenuto da Anpi e Cgil, chiede al nuovo direttore generale di Asst Guido Grignaffini di "mettere mano" alla situazione, "mai risolta", dei tempi di attesa delle prescrizioni mediche non rispettati. "Il problema segnalato, a suo tempo, al predecessore del direttore, si sta riverificando di continuo. I casi singoli sono stati risolti, anche se avevamo segnalato alla Procura che spesso si facevano “galleggiare“ le urgenze, procrastinando i 3 e 10 giorni di legge e stiamo ancora aspettando che il gip convochi le parti". Lo ha spiegato ieri, a nome del coordinamento, Andrea Viani. Dopo l’apertura degli sportelli del Coordinamento, utili ai pazienti per presentare richieste di aiuto, in 6 Comuni del territorio (due a Lodi, poi a Casalpusterlengo, Codogno e i due appena costituiti di Santo Stefano e Zelo Buon Persico, quest’ultimo in attivazione), ora scatta l’iniziativa di domani in piazza Vittoria a Lodi. "Dalla mattina, porteremo 6 gazebo, uno per ogni sportello presente nel Lodigiano – ha aggiunto Viani –. Vogliamo far conoscere il nostro impegno per aiutare i pazienti. In primis nel presentare i ricorsi individuali per il rispetto dei tempi di attesa per prestazioni diagnostiche, ricoveri, interventi e visite (diritto soggettivo). Ma anche cercando di ottenere il rispetto della Legge per tutti". P.A.