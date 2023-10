Telecamere alle frazioni. Ecco dove arriveranno

Saranno via Ca’ Tanzino, via Pozzolo alla frazione Maiocca e via Belloni angolo via Ninzolaio alla Triulza i punti prescelti a Codogno per l’installazione degli impianti di videosorveglianza inseriti nel pacchetto “Città Sicura“. La decisione è stata presa lunedì sera dalla Giunta. Sarà contestualmente posizionato un occhio elettronico al sesto varco della città (gli altri cinque sono in viale Volta, Da Vinci, Buonarroti, Marconi e Pedrazzini Guaitamacchi), all’altezza della nuova rotonda lungo il tratto della provinciale 116 per San Fiorano. Il costo totale sarà di oltre 31 mila euro. Tutte le immagini saranno visionabili nel comando di Polizia Locale.