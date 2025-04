Codogno, il semaforo va in tilt per il maltempo: schianto tra due auto all’incrocio

Codogno (Lodi), 17 aprile 2025- Il semaforo va in tilt per il maltempo e due macchine si schiantano all'incrocio a Codogno, in provincia di Lodi: questa mattina (giovedì 17 aprile 2025) poco prima delle 8, all'altezza del crocevia tra le vie Resistenza, Cattaneo e Trieste, normalmente regolate da segnali luminosi, una Suzuki che, secondo una prima ricostruzione stava transitando sulla circonvallazione è stata centrata da una Fiat 500 che proveniva da una strada intersecante.

Lo schianto e i soccorsi

Il botto è stato violento: la Suzuki è finita contro il palo della semaforo, che si è piegato mentre l'utilitaria è finita contro un manufatto a protezione del marciapiede. Entrambi i conducenti, una 35enne ed un 82enne, sono usciti illesi dai rispettivi abitacoli anche se successivamente un'ambulanza del 118 è comunque arrivata per verificare le condizioni di salute delle persone coinvolte. La circolazione, già difficoltosa perché mancava appunto la regolazione semaforica, è andata in tilt. Sul posto gli agenti della Polizia locale.