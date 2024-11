Tavazzano, incidente sulla via Emilia: un morto e due feriti, uno è grave

Tavazzano con Villavesco (Lodi) – Terribile schianto mortale questa sera – lunedì 25 novembre - poco dopo le 21 lungo la statale 9 via Emilia, in territorio di Tavazzano con Villavesco: due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento ed uno degli automobilisti, un 53enne residente nel Lodigiano è purtroppo deceduto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118 oltre l'elisoccorso decollato da Como. Secondo le prime indicazioni fornite da Areu, il terribile sinistro stradale sarebbe avvenuto lungo il rettilineo che collega la rotonda di innesto di via Majorana con lo svincolo per la provinciale 218. Coinvolte anche altre due persone, due uomini di 41 e 47 anni rimasti feriti, uno dei quali è stato trasportato d'urgenza al Niguarda a Milano dall'elicottero del 118.

Sul posto ci sono i carabinieri per effettuare i rilievi e regolare il traffico, oltre ai vigili del fuoco del comando di Lodi. Il tratto di strada è stato chiuso.