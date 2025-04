Tartaruga avvolta in un sacchetto di plastica e gettata in un bidone della spazzatura: salva per miracolo

San Martino in strada (Lodi), 28 aprile 2025 - Chiusa viva in un sacchetto di plastica e gettata in un bidone dell’immondizia, tartaruga salva per miracolo. Storia a lieto fine per un grave gesto di inciviltà che ha avuto per vittima una malcapitata tartaruga di almeno 15 anni.

L’animale, piuttosto grande, è stato gettato da ignoti in un cassonetto dell’immondizia vicino alla ex gelateria di San Martino in Strada. Probabilmente un modo per liberarsene senza dare nell’occhio.

Fortunatamente, però, una donna, che ha raggiunto e aperto il bidone per gettarci un rifiuto, ha scoperto la presenza della povera bestiola e l’ha salvata da morte certa. L’aria all’interno, infatti, era ridotta e l’esemplare era stato anche avvolto in un sacchetto di plastica per renderne più rapido il soffocamento.

Un ritrovamento che ha provocato l’indignazione social di chi ha visto il post della donna, scritto per ringraziare l’operaio che l’ha aiutata a recuperare la tartaruga. Ora resta da capire chi possa aver commesso il reato, per assicurarlo alla giustizia.

La speranza è che le telecamere presenti in paese aiutino ad arrivare al suo nome e a metterlo davanti alle proprie responsabilità. Si tratta infatti di specie protette, il cui possesso va segnalato alla forestale e che devono essere custodite in ambienti con parametri ben precisi. L’abbandono e il maltrattamento sono reati penali. Tanti i commenti di gratitudine verso la cittadina che non ha girato la faccia dall'altra parte.