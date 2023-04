Sulle strade del Lodigiano Merlino resta chiusa Lavori e disagi ovunque

di Paola Arensi

Dopo lo schianto di Pasqua, quando un’autocisterna ha sbandato in curva finendo con l’abbattere le pareti di un’ex latteria e di una casa, da cui hanno dovuto sfollare tre giovani, la Provinciale 181 che attraversa Merlino è ancora chiusa.

Il sindaco Giovanni Fazzi ieri ha aggiornato sulla situazione: "Al momento è ancora tutto fermo a domenica. Gli organi competenti stanno facendo le verifiche del caso, per garantire sicurezza sulla stabilità degli edifici e capire come dovrà avvenirne il ripristino, e stiamo aspettando di sapere quando riaprirà la strada". Nonostante la violenza dell’impatto e i disagi, non c’erano stati feriti gravi. Era stato visitato in ospedale solo il conducente del camion che si è ribaltato. Da allora la zona è delimitata con nastro rosso.

Ospedaletto Lodigiano annuncia invece che, per lavori lungo la ferrovia della tratta Pavia-Codogno, il Comune chiuderà temporaneamente al traffico la Via del Cristo, all’altezza del passaggio a livello. L’ordinanza chiarisce che il divieto sarà valido dalle 22,30 di lunedi 17 alle 22,30 di venerdì 21. Nel frattempo per entrare e uscire da Ospedaletto si potrà percorrere la Provinciale 126 che collega alla vicina Senna Lodigiana.

Disagi anche a Maleo dove in via Fermi persiste il problema del parcheggio selvaggio. La strada, secondo gli Amministratori che si confrontano costantemente con la Polizia locale, presentava poca sicurezza per i pedoni a causa della sosta selvaggia delle macchine. Dal pomeriggio di mercoledì è quindi in vigore il senso unico in via sperimentale, per sei mesi, del primo tratto della strada. Il sindaco Dante Sguazzi chiarisce i motivi di questa sperimentazione, che ha l’obiettivo finale di aumentare la sicurezza degli utenti: "Le motivazioni che hanno portato alla modifica viabilistica sono la tutela della sicurezza stradale con particolare attenzione all’utenza debole, e il riordino della sosta. Il tratto tra il parcheggio della palestra comunale e via Leonardo da Vinci resta a doppio senso di marcia".

Tra sei mesi l’Amministrazione comunale valuterà con la Polizia municipale se rendere definitiva o meno la modifica viabilistica nella via o ripristinare il doppio senso di marcia.