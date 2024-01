Strade più intasate dal traffico. Aumentano incidenti e multe

Strade cittadine sempre più “intasate“ dal traffico ed anche l’attività del comando di polizia locale ne ha risentito parecchio nel corso del 2023: a bilancio consuntivo, infatti, secondo il report messo nero su bianco alcun giorni fa dai vertici della sede di via Pietrasanta, i dati sui controlli dei 61 chilometri di strade comunali hanno registrato un’impennata di rilevazioni di incidenti stradali ma anche di controlli effettuati con i sistemi di videosorveglianza. Gli occhi elettronici, per la verità, sono stati di supporto, in diverse occasioni, anche per indagini di polizia giudiziaria. Gli incidenti stradali, per i quali sono intervenute le pattuglie nel 2023, sono stati in totale 72 contro i 42 dell’anno precedente: 48 con feriti (32 nel 2022) e 24 soltanto con danni a cose.

I ghisa codognesi sono stati impegnati anche a rispondere a 103 sollecitazioni arrivate mediante gli occhi elettronici (ogni varco della città ne ha uno, così come vi sono diverse telecamre nel centro cittadino e presso il polo produttivo Mirandolina) mentre sulle strade sono stati 4.057 gli interventi per risolvere problematiche relative alla sosta, mentre sono state 4.727 le violazioni accertate del codice della strada.

Sono aumentate in misura sensibile le multe per quanto riguarda la sosta sugli spazi blu a pagamento con i controlli effettuati dagli ausiliari della ditta che ha vinto l’appalto: se nel 2022 i verbali comminati sono stati 2.066, nel 2023 sono saliti a 2.548.

Anche l’attività di polizia giudiziaria è stata più intensa l’anno scorso rispetto all’anno precedente: 250 notifiche richieste direttamente dalla Procura di Lodi, contro le 200 del 2022. Super lavoro anche per lo sportello, il quale ha dovuto rispondere a segnalazioni e informazioni 1.950 volte contro le 1.711 dell’anno precedente.

Mario Borra