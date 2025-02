Stop al caos parcheggi in centro. Scatta il disco orario di 15 minuti

Stretta sui parcheggi temporanei in pieno centro storico: gli stalli gialli, che erano riservati normalmente al carico e scarico della merce delle attività locali, non potranno più essere utilizzati come sostitutivi di un posteggio “normale“, magari sostando un tempo infinito. Essendoci in città una saturazione dei posti auto altissima (oltre il 90 per cento), il Comune ha deciso di passare all’azione, decidendo di rendere più fruibili almeno quelli dedicati soprattutto alle attività e ai corrieri oltre che per le altre categorie di veicoli.

Per favorire la rotazione, infatti, è stato deciso che gli stalli potranno essere utilizzati solo per un quarto d’ora, segnalando l’orario d’arrivo mediante l’utilizzo del disco orario da apporre sul cruscotto. Quindi, stop agli abusi e ai furbetti che ne approfittavano per altri scopi oppure per evitare di lasciare l’automobile sui parcheggi blu a pagamento.

I controlli della polizia locale, nei prossimi giorni, cominceranno dunque a essere più stringenti e mirati e potrebbero così scattare le sanzioni per i trasgressori.