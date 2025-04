Stop ai prelievi nell’ambulatorio: "Risparmiamo"

Da oggi i prelievi non saranno più effettuati nell’ambulatorio medico di Ospedaletto Lodigiano di via XXV aprile e si opta per l’accompagnamento a Casalpusterlengo. Lo ha comunicato il sindaco Eugenio Ferioli (foto). L’obiettivo è risparmiare soldi per poter aumentare le ore dell’assistente sociale e altro. Quindi ora le persone anziane e i disabili che necessitano di eseguire esami, saranno accompagnati al centro prelievi dell’ospedale casalino. A tal fine il Comune ha messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito, effettuato dai volontari della Croce rossa italiana locale (telefonando allo 0377866013 oppure 1 4 finale, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12, oppure andando di persona negli uffici comunali, negli stessi orari e giorni). Gli appuntamenti vengono presi per il mercoledì della settimana successiva alla richiesta. I residenti i non potranno essere più di quattro volte. Partenza e rientro davanti al municipio. I referti potranno essere ritirati online o, con delega, dai volontari della Croce rossa. P.A.