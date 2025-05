Rogo in casa, anziani intossicati. Salvati dal fumo visto dai vicini. Danni ingenti, locali inagibili

È molto probabilmente partito dal divano del salotto di casa, per cause ancora al vaglio, il rogo che ha distrutto l’appartamento al secondo piano di una palazzina in viale Belloni, a poche decine di metri dall’incrocio con viale Albino.

Era circa mezzogiorno di ieri quando è scattato l’allarme: il fumo ha cominciato diffondersi all’interno dello stabile e i vicini si sono accorti subito di quanto stava avvenendo e hanno cominciato a bussare alla porta da dove si stava sviluppando il rogo, dove due anziani di 85 e 83 anni erano in casa. Il loro tempestivo intervento ha consentito ai due anziani di uscire tempestivamente dai locali e mettersi in salvo anche se probabilmente hanno inalato del fumo.

La circostanza ha fatto scattare la mobilitazione del 118 che ha soccorso e poi trasferito in ospedale per precauzione i due anziani coniugi, ma le conseguenze per loro sono state minime. Coinvolta ed intossicata, anche se in maniera non grave, una terza persona. La coppia è stata accolta in casa dai figli in attesa che l’abitazione sia ripulita e resa di nuovo agibile.

I vigili del fuoco del comando di Lodi e del distaccamento di Casalpusterlengo, intervenuti con due autopompe e una autoscala, sono riusciti a contenere e poi a estinguerle completamente le fiamme, ma purtroppo la fuliggine prodotta dalla combustione si è espansa per tutto l’immobile, annerendo muri, mobilio e oggetti e rendendo di fatto inabitabile la casa.

Sono intervenuti, per gli accertamenti di rito e per tenere lontani i curiosi, anche i carabinieri della Compagnia di Codogno e gli agenti della Polizia locale. La strada è stata interrotta al traffico totalmente per consentire le operazioni di soccorso e spegnimento dell’incendio.