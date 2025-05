Davide Teruzzi, il “Gigante buono”. Chi era il tranviere Atm morto dopo il pranzo al ristorante con i colleghi

Milano – Aveva 50 anni e lavorava al deposito Atm Leoncavallo in via Teodosio a Milano, Davide Teruzzi, il conducente Atm morto domenica 11 maggio all’ospedale San Raffaele dove era ricoverato da mercoledì scorso in seguito a un attacco cardiaco. Sotto la lente degli inquirenti è il pranzo – sembrerebbe a base di risotto e frittura di pesce – consumato con alcuni colleghi la domenica precedente (4 maggio) in un ristorante convenzionato con Atm in via Filzi: Davide e altri tranvieri erano stati male le ore successive. Una probabile intossicazione alimentare che sembrava smaltita. Le condizioni di salute del 50enne sono improvvisamente peggiorate mercoledì con la corsa al San Raffaele dove è spirato domenica. Esiste un nesso causale tra il pasto e il decesso? Questo dovranno stabilire la Procura di Milano che ha aperto un fascicolo.

Davide Teruzzi, conducente di tram Atm del deposito Leoncavallo, è morto domenica 11 maggio, dopo qualche giorno di ricovero

Chi era Davide Teruzzi

Per tutti era “Davidone, il gigante buono”, un soprannome guadagnato per la sua indiscussa prestanza fisica e “per la sua simpatia, il suo innato positivismo, la sua spontaneità sempre”, scrivono sul gruppo Facebook “Tranvieri di Milano” dove Teruzzi viene ricordato con due post e centinaia di messaggi commossi di colleghi, amici e conoscenti. “Lo conoscevano in tanti sia in superficie e in metropolitana perché utilizzava la M2 per andare e tornare da Gorgonzola a Milano”. “Anche molti passeggeri lo ricordano, la sua simpatica presenza e positiva cordialità alla condotta dei storici tram milanesi sul 5 e sul 33 non passava inosservata”, si legge ancora sulla pagina Fb. Davide Teruzzi lavorava in Atm da 24 anni. Guidava i tram delle linee 5, 12 e 33. Viveva a Melzo, in provincia di Milano, insieme alla mamma Emilia, 78enne, di cui si prendeva cura dopo la morte del padre. A piangerlo è anche il fratello Marco, anche lui dipendente Atm.

Il gruppo Tranvieri di Milano saluta così Davide Teruzzi

Il cordoglio di Atm e Cobas

L’azienda ha espresso condoglianze e vicinanza alla famiglia e così ha fatto Al – Cobas Atm Milano: “Affranti e dispiaciuti per la scomparsa del collega Davide Teruzzi. Non possiamo che esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari. Rimaniamo in attesa di informazioni precise dalle autorità e dagli organi competenti”.

L’autopsia

Sulla morte del tranviere, come detto, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo: all'Ats e ai carabinieri del Nas il compito di verificare se il locale, dove i lavoratori hanno consumato il pasto, abbia rispettato tutte le regole igienico sanitarie. Nessun commento dal ristorante, mentre l'Atm ha sospeso in via precauzionale la convenzione. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia, fondamentale per chiarire le cause del decesso.