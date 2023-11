“Stanze di Natale“. Palazzo Trivulzio apre le porte

A Codogno le porte di Palazzo Trivulzio, dimora nobiliare del secolo XV di via Galilei, si apriranno al pubblico, per il terzo anno consecutivo. Torna infatti l’evento “Le stanze di Natale“, la vendita di prodotti ricercati, fatti a mano e di qualità, in vista delle feste natalizie, da parte di 40 espositori. L’appuntamento, patrocinato dal Comune, è per venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre dalle 15 alle 20 il primo giorno e dalle 10 alle 20 gli altri due. Parte del ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Amicizia di Codogno. E il 21 novembre, la cena di inaugurazione de “Le Stanze di Natale“, sarà a favore di Medici con l’Africa Cuamm, organizzazione fondata da don Dante Carraro, che si spende per la tutela della salute delle popolazioni africane. Nelle sale del palazzo, inoltre, per tutta la durata della manifestazione, sarà allestita la mostra “Trentare’ giri“ Parole in Musica, di Marco Solzi. P.A.