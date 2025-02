Spray, bastone e manette al vigile

Più sicurezza, a San Rocco al Porto, per l’unico agente di polizia locale in servizio. Da ora in poi potrà utilizzare spray antiaggressione con getto nebulizzato, mazzetta tattica estensibile in tecnopolimero omologato (un bastone telescopico) e manette in acciaio. Ma solo, come dice la legge, per meri fini difensivi, diretti a respingere una violenza, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. Il personale che detiene tali strumenti, infatti, è legittimato ad impiegarli esclusivamente per reagire ad un’ingiusta, immediata e attuale offesa pericolosa, rivolta a sé o ad altri, non altrimenti. L’assegnazione di strumenti di difesa può avvenire solo, con atto del responsabile del servizio, dopo la frequentazione e il superamento, da parte degli operatori, di un apposito corso regionale. E l’agente di San Rocco Francesco Raneli ha superato questo corso così il sindaco Matteo Delfini ha deliberato l’assegnazione. P.A.