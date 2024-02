Sottopasso pedonale: "Quando piove si allaga"

La realizzazione del nuovo sottopasso di via Borsa resta, al momento, una chimera, essendoci sul tavolo un progetto di massima redatto da Rfi, ma non le risorse (ci vorrebbero circa quattro milioni di euro). La situazione di degrado dell’attuale budello però diventa sempre più grave e, quando piove, il tunnel si trasforma in un acquitrino al limite della transitabilità. "La situazione è drammatica" sottolinea un ciclista di passaggio il quale annota che si registra una situazione di “acqua alta“ quando appunto piove, ma che normalmente il budello è comunque sporco con il fango che percola sulle pareti, il fogliame che copre la copertura e i muri vandalizzati da scritte spray. Ma non solo: il transito continuo dei treni lungo i binari soprastanti ha indebolito negli anni la struttura e si notano diverse fenditure nella volta. Del resto, la convivenza dei cittadini con il sottopasso, l’unico punto di comunicazione pedonale diretta tra il centro urbano e il quartiere Villaggio San Biagio, dovrà durare verosimilmente ancora a lungo.