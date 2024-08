Sottopasso pedonale, lavori a fine agosto

Il sottopasso pedonale di via Borsa ha bisogno urgente di una robusta riqualificazione che ne comporterà però la chiusura totale per tre mesi. Il cantiere, di competenza di Rfi, sarà installato tra la fine di agosto e l’inizio di settembre e inevitabilmente comporterà diversi disagi sia per i residenti del rione del Villaggio San Biagio oltre la ferrovia sia per gli studenti del liceo scientifico Novello che scelgono sempre il budello sotto i binari per raggiungere il proprio istituto. Purtroppo però non ci sono alternative: i lavori di sistemazione del percorso di collegamento tra la circonvallazione e viale Borsa sono ormai improcrastinabili dopo anni di attesa e dopo la suggestione cullata per diverso tempo di averne uno nuovo di zecca.

Il manufatto versa in condizioni pietose e gli stessi residenti del quartiere hanno più volte sollevato la problematica e tirato per la giacca tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi anni. Infiltrazioni d’acqua, illuminazione carente, pareti scrostate, scarsa sicurezza, sporcizia ovunque: questa è la cartolina che appare quotidianamente a chi è costretto ogni giorno a transitare per poter raggiungere la parte della città oltre la ferrovia. Ora però Rfi, dopo aver messo nel cassetto l’ipotesi del nuovo manufatto, ha virato per una robusta riqualificazione. Con la prospettiva della ristrutturazione imminente occorrerà gestire i disagi e il comune ha già previsto che sarà obbligatorio servirsi di viale Duca d’Aosta che verrà messa in sicurezza.