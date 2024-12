Sos donazioni per il centro di riabilitazione

SAN COLOMBANO (Lodi)

Non solo medicine per la riabilitazione psichiatrica, ma anche balli e attività con i cani. Si cercano però fondi per far partecipare, ai progetti, più persone possibili. È l’impegno del centro di riabilitazione “Sacro cuore di Gesù”, dell’ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli. "Cerchiamo di offrire cure, ma anche esperienze significative che valorizzino la dignità e l’autenticità delle persone - spiega il direttore di struttura Mariagrazia Burinato -. E quindi, tra le attività proposte, nel periodo natalizio abbiamo attivato il laboratorio di ballo e il progetto Code Allegre, testimoni del potere della creatività e della socialità per migliorare la qualità della vita". I vantaggi sono il supporto al recupero degli ospiti e il riuscire a rendere il loro percorso terapeutico più coinvolgente e partecipativo.

"L’idea è nata dal desiderio di estendere il lavoro di espressione corporea avviato con il teatro - prosegue Butera -. Il laboratorio è suddiviso in tre fasi: riscaldamento iniziale, balli e improvvisazioni, e un momento finale di rilassamento". Invece il progetto Code Allegre porta nel Centro la terapia assistita con cani. Daniela Fiabane, responsabile insieme ad Alessandra Maffina, racconta: "Il rapporto con gli animali può portare un beneficio concreto nella sfera emotiva" Per donare tramite carta di credito si compila il form nella sezione “Dona ora” del sito www.fatebenefratelli.it, per donazioni tramite bonifico IBAN: IT49M0100501600000000001141.

P.A.