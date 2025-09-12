Smalti e gel per unghie cancerogeni: sequestrati 2.000 flaconi in due capannoni del Lodigiano

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 12 settembre 2025 – Componenti potenzialmente cancerogeni in smalti e gel per unghie, sequestrati 2.000 flaconi in due negozi.

I controlli della Guardia di finanza di Lodi hanno portato al sequestro di circa 2.000 flaconi di smalti e gel per unghie. Secondo i militari, contengono sostanze pericolose, vietate dal nuovo Regolamento europeo 2025/887, entrato in vigore lo scorso primo settembre. I militari del gruppo lodigiano hanno scoperto i prodotti in due magazzini, situati a Sant’Angelo Lodigiano e Cornegliano Laudense. Erano pronti per la vendita, nonostante la presenza di Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e Dimethyltolylamine (DMTA), due componenti ritenuti potenzialmente cancerogeni e da poco inseriti dall’Ue nella lista degli ingredienti vietati per i cosmetici.

Gli articoli, ancora sugli scaffali, sono stati immediatamente sottoposti a sequestro. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lodi per violazione dei nuovi standard di sicurezza europei. L’operazione conferma l’attenzione delle Fiamme gialle alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza dei consumatori, obiettivi prioritari di un’attività di vigilanza che mira a contrastare la diffusione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi.