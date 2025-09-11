Il vescovo emerito Merisi incontra gli ospiti della Rsa

CASALPUSTERLENGO (Lodi)È stata una giornata speciale, lunedì, per gli ospiti della Rsa “San Francesco D’Assisi” di Casalpusterlengo, gestita dal Gruppo Sereni Orizzonti, che ha avuto l’onore di accogliere la visita del vescovo emerito di Lodi monsignor Giuseppe Merisi. Il presule è arrivato accompagnato da Fra Giancarlo, parroco e guardiano del Convento “Madonna dei Cappuccini”, dopo aver celebrato una toccante messa per gli ammalati presso l’omonimo Santuario. La liturgia, dedicata ai sofferenti e a coloro che necessitano di conforto spirituale, ha preparato il terreno per l’incontro successivo con gli anziani della Rsa. Per il vescovo Merisi gli ospiti della struttura avevano preparato decorazioni realizzate a mano in collaborazione con le instancabili volontarie Tea, Franca e Lina dell’Auser di Casalpusterlengo. Cancelli e ingresso della struttura si sono trasformati in un caloroso benvenuto colorato.

Durante la sua permanenza nella residenza di Sereni Orizzonti, monsignor Merisi ha dedicato tempo e attenzione a ciascun ospite, distribuendo benedizioni individuali e parole di conforto. La sua presenza ha portato una ventata di serenità e speranza tra gli anziani. "È stato un momento molto toccante per tutti noi – racconta Monica Albiero, direttrice della struttura –. Vedere la gioia negli occhi dei nostri ospiti mentre ricevevano la benedizione del vescovo è stato davvero emozionante".