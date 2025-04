Si montano i vetri di un ascensore. Tunnel in stazione chiuso due notti

Proseguono i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Codogno. Da sette anni Rete ferroviaria italiana sta infatti intervenendo per rendere lo scalo a livello delle più rinomate stazioni europee. E, nell’ambito di questo intervento, è stato comunicato che il tunnel inaugurato a settembre dello scorso anno proprio sotto i binari rimarrà chiuso nelle notti del 22 e del 24 aprile. La decisione è necessaria per poter eseguire in sicurezza ulteriori lavori.

Rete ferroviaria italiana ha infatti programmato il montaggio dei vetri dell’ascensore che servirà l’utenza sul lato di viale Trivulzio del sottopasso che ha permesso di collegare il quartiere San Biagio all’area della stazione, prima uniti in quel tratto solo dalla storica e ormai fatiscente passerella. Si invitano quindi i pendolari ma anche i residenti a tenere conto di questi divieti e a trovare percorsi alternativi, nelle notti indicate e fino all’ultimazione dell’intervento.

Si avvicina così il momento tanto atteso in cui i viaggiatori potranno usufruire dell’ascensore in stazione. Prima però serviranno i dovuti collaudi. Una volta conclusi i lavori, la stazione sarà anche dotata di telecamere.