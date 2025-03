Sfreccia su monopattino rubato. Portava con sé anche hashish

Nel pomeriggio di lunedì i poliziotti della squadra Volanti della Questura di Lodi, coadiuvati da due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, hanno denunciato, in stato di libertà, un ventiseienne di origini tunisine per ricettazione di un monopattino e resistenza a pubblico ufficiale. Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio della città di Lodi, teso alla prevenzione dei reati predatori in diverse zone “calde” del capoluogo, nei dintorni della stazione ferroviaria, i poliziotti fermavano un cittadino straniero a bordo di un monopattino che, al momento della richiesta dei documenti, cominciava a dare in escandescenza, opponendosi al regolare svolgimento del controllo.

Vista la reticenza nel mostrare i documenti, l’uomo veniva accompagnato in Questura per la sua identificazione completa. Nel corso del breve tragitto, il soggetto proseguiva nel suo comportamento aggressivo, esibendosi in gesti di autolesionismo e denudandosi all’interno dell’autovettura della Polizia di stato. Una volta giunti in Questura, a seguito di un ulteriore approfondito controllo sull’uomo e nell’abitacolo dell’auto di servizio a bordo della quale era stato fatto salire, è stato rinvenuto un sacchetto contenente 10 grammi di sostanza stupefacente, poi risultata essere hashish.

Pertanto, l’uomo, con alle spalle precedenti per furto e rapina, è stato sanzionato amministrativamente per la detenzione di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione del monopattino, ritenuto provento di altro reato in quanto recante il numero di telaio abraso, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.