Segnala errore alla guida Le tirano una bottiglia in pieno volto

Sarà discusso mercoledì prossimo alle 18.30 nella riunione della commissione per le politiche del territorio il piano attuativo che riguarderà l’ex dancing Majorca di Codogno che verrà abbattuto e sulle cui ceneri sorgerà un insediamento commerciale da 1.500 metri quadrati, due store da 600 metri quadrati ciascuno e un bar da 500 metri quadrati. All’esterno sarà realizzato un posteggio alberato da 265 posti auto. Il piano sarà in variante al piano di governo del territorio poichè nel lotto non è previsto urbanisticamente un insediamento commerciale alimentare.