Con l’auto nel fossato, i carabinieri lo aiutano e poi scoprono che aveva alzato (molto) il gomito

Quistello (Mantova), 30 agosto 2025 – Nei giorni scorsi un automobilista 53nne di Quistello, a bordo della sua autovettura, ha terminato la corsa in un fossato, dopo aver perso il controllo della quattro ruote.
Un automobilista di passaggio ha lanciato l’allarme al 112, ed una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Quistello è intervenuta in soccorso, aiutando il conducente del veicolo ad uscire dall’abitacolo. L’uomo non ha riportato ferite ed era in buone condizioni.
Il passo successivo, però, compiuto dai militari, è stato quello di sottoporre il conducente alla prova dell’alcoltest: prova “brillantemente” superata, in quanto il tasso alcolemico è risultato essere pari a 2,34 g/l.
È scattato così il ritiro immediato della patente di guida, ed il deferimento del conducente all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro ai fini della successiva confisca.