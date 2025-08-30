Con l’auto nel fossato, i carabinieri lo aiutano e poi scoprono che aveva alzato (molto) il gomito Quistello, l’allarme è stato lanciato da un passante che ha assistito all’incidente. I militari intervenuti sul posto e lo hanno fatto uscire dall’abitacolo. Poi è scattato il controllo: il 53enne aveva un tasso alcolemico di 2,34 g/l (ampiamente sopra il consentito)