Se il misterioso uomo di Somaglia non sapesse di aver vinto i 5 milioni della Lotteria Italia? Tempi e regole della riscossione

Vincere la Lotteria di Capodanno è il sogno di ogni italiano, non saperlo è l’incubo. Che a volte diventa realtà: è già successo infatti che vincite milionarie non venissero ritirate dal fortunato giocatore. Può capitare infatti di dimenticarsi di avere comprato una schedina o di averla smarrita e non poter sapere nè dimostrare di essere il vincitore. Eventualità remota ma pur sempre da tenere in considerazione. Ben più probabile, invece, che il fortunato detentore del biglietto milionario voglia prendere tempo e ritardare il ritiro per restare il più possibile “under cover” e allontanare mire e richieste di parenti e amici. Chissà se l’anonimo vincitore dell’autogrill di Somaglia, in provincia di Lodi, sappia già di avere in mano un tesoro di 5 milioni di euro e stia pensando a quali mosse seguire.

Vediamo allora quali sono i tempi e le regole della riscossione previsti:

tutti i codici dei biglietti vincenti, come di consueto, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

per il ritiro dei premi di Lotteria Italia, i vincitori avranno sei mesi di tempo dalla pubblicazione del suddetto bollettino.

Come effettuare la richiesta di pagamento della vincita Lotteria Italia Il regolamento ufficiale della Lotteria Italia redatto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stabilisce che la richiesta di riscossione vincite Lotteria Italia ed il pagamento dei premi debbano seguire due procedure differenti, distinguibili sulla base del formato, cartaceo o digitale, del biglietto vincente. Di seguito è possibile trovare le informazioni su dove portare i biglietti di Lotteria Italia e dove si ritirano le vincite in ciascuno dei due casi.

Biglietto cartaceo

Il giocatore in possesso di un biglietto vincente in formato cartaceo può presentarlo, integro ed in originale, presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. o farlo pervenire (a proprio rischio) al medesimo Ufficio Premi, che si trova in viale del Campo Boario, 56/D a Roma (CAP 00154). In alternativa, i biglietti vincenti possono essere presentati presso uno degli sportelli dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo. In questo caso, la banca ritira il tagliando e lo inoltra all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Al vincitore sarà richiesta la seguente documentazione:

documento d'identità; codice fiscale; codice Iban del conto sul quale accreditare la vincita (nel caso di accredito su c/c bancario o postale).

Il vincitore dovrà scegliere la modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale.

Il biglietto cartaceo di Lotteria Italia, quindi non va buttato, poiché, se vincente, va consegnato come prova di vincita.

Come fare se si è acquistato un biglietto della Lotteria online

Se il biglietto vincente è stato acquistato online, è necessario seguire una procedura alternativa rispetto a quella prevista per i biglietti in formato cartaceo. La richiesta di riscossione vincite di Lotteria Italia può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco attraverso cui è stato acquistato il biglietto; il giocatore può recarsi presso l’Ufficio Premi o presso uno sportello dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, il quale provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta e ad inviare la richiesta all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

Anche in questo caso, al giocatore saranno richiesti:

stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione “Movimenti e giocate” del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco) documento di identità codice fiscale codice IBAN (anch’esso deve essere intestato al titolare del conto gioco), oltre alla modalità di pagamento preferita (assegno circolare da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera, accredito su c/c bancario o accredito su c/c postale).

Tempi di pagamento delle vincite di Lotteria Italia

Il regolamento ufficiale Lotteria Italia 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede che il pagamento delle vincite giornaliere, effettuato tramite assegno circolare o accredito su c/c bancario o postale, avviene entro 45 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita da parte del giocatore.

Per quanto riguarda, invece, i premi attribuiti nell’estrazione finale di Lotteria Italia del 6 gennaio 2025, gli stessi, di regola, sono pagati entro 45 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione dei fondi necessari per il pagamento da parte dell’ADM.

Premi non riscossi della Lotteria

Se il giocatore in possesso di un biglietto vincente Lotteria Italia 2024 non provvede ad inoltrare la richiesta di riscossione della vincita entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale dei biglietti vincenti, il diritto di richiedere il premio decade. In caso di vincite non reclamate, la gestione delle stesse spetta all’Erario, l’amministrazione finanziaria nazionale. Se non riscosse, dunque, le vincite vengono rimesse in circolo dallo Stato.

Tassazione delle vincite Lotteria Italia

Un aspetto significativo da considerare riguarda la tassazione delle vincite: alle vincite di qualsiasi importo relative alla Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo; quindi, ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.