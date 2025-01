Lombardia: i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria della Lotteria Italia 2025

Milano, 7 gennaio 2025 – Esulta ancora la Lombardia. Per il secondo anno consecutivo è la regione protagonista della Lotteria Italia 2025. Il primo premio dell'edizione 2024 era andato a Milano, venduto in una tabaccheria nel quartiere Baggio; la regione si aggiudica ancora la vincita da 5 milioni di euro, grazie al biglietto vincente T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.

Stefano De Martino al Teatro delle Vittorie durante la trasmissione televisiva RAI 1 Affari Tuoi - Speciale Lotteria Italia

I cinque milioni di euro sono andati al biglietto T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Il secondo premio di quest'anno, da 2 milioni di euro, è andato a Pesaro (biglietto T 378442), il terzo da 2 milioni a Palermo (biglietto G 330068), il quarto da 1,5 milioni a Torino (biglietto G 173817) e il quinto da 1 milione a Dolo, in provincia di Venezia (biglietto S 185025).

In Lombardia sono tre i premi di seconda categoria da 100mila euro l’uno

I 336889 VALMADRERA (LC)

Q 311109 VIDIGULFO (PV)

B 357353 MILANO (MI)

In Lombardia sono 11 i premi di terza categoria da 50mila euro l’uno

T 196683 MILANO (MI)

P 166756 CIGOGNOLA (PV)

S 224728 MILANO (MI)

E 416029 MILANO (MI)

L 12086 DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI)

T 111407 GIUSSANO (MB)

O 204982 MANTOVA (MN)

R 396533 LONATO DEL GARDA (BS)

I 309460 MILANO (MI)

B 489578 LECCO (LC)

Q 144614OSIO SOPRA (BG)

In Lombardia sono 27 i premi di quarta categoria da 20mila euro l’uno

I 424436 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

N 164641 VAREDO (MB)

T 221203 DESIO (MB)

D 459766 MILANO (MI)

T 218243 CASTIONE ANDEVENNO (SO)

I 394717 CORMANO (MI)

U 195814 BAGNOLO CREMASCO (CR)

R 376119 MILANO (MI)

R 296645 SAN VITTORE OLONA (MI)

G 135911 MILANO (MI)

L 245768 VIGEVANO (PV)

O 091106 DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI)

A 252754 MILANO (MI)

A 038275 CASTIGLIONE OLONA (VA)

A 367279 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)

R 035753 SEGRATE (MI)

O 423504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

B 331751 TORRICELLA VERZATE (PV)

P 417991 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

I 272354 RONCOFERRARO (MN)

D 242142 MILANO (MI)

O 254771 BOLLATE (MI)

E 138615 COLOGNO MONZESE (MI)

M 499231 MILANO (MI)

E 467515 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

Q 329950 MONTICHIARI (BS)

Q 127256 MILANO (MI)